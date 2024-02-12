Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в диверсии с поджогом подстанции в Туле

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в поджоге тяговой подстанции в Туле. По данным ФСБ, к преступлению причастен гражданин Белоруссии, выполнявший задание украинских спецслужб.

«5 февраля 2024 г. по заданию фигурант прибыл в г. Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и осуществил поджог электроподстанции», - уточнили в ФСБ.

Силовики вышли на след подозреваемого в Воронеже, где он скрывался после диверсии в Туле. При обыске силовики изъяли мобильный телефон с перепиской с куратором, а также три готовые к применению зажигательные смеси.

По информации следственных органов, фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство с применением оружия и взрывчатых либо горючих веществ.

Дело по факту поджога подстанции расследуется в УФСБ России по Тульской области. Задержанному инкриминируют ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»), наказание по которой достигает 20 лет лишения свободы.