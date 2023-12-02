Каллас хочет депортировать обладателей российского гражданства из Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что обладатели российского гражданства готовы вступить в ряды ВС РФ.
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Эстонские власти ищут способ депортировать принявших гражданство России жителей республики. Об этом в интервью газете Postimees заявила премьер-министр страны Кая Каллас.
Политик отметила, что решение принять гражданство России автоматически означает готовность сражаться в рядах ее Вооруженных Сил против Украины.
Кроме того, получение российского паспорта может быть «сигналом поддержки» позиции официальной Москвы. К слову, за девять месяцев этого года 88 человек отказались от эстонского гражданства.