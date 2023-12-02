В стране и мире Каллас хочет депортировать обладателей российского гражданства из Эстонии Ян Брацкий Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что обладатели российского гражданства готовы вступить в ряды ВС РФ. © Фото: Kay Nietfeld, dpa, Gloval Look Press Читайте нас на: Эстонские власти ищут способ депортировать принявших гражданство России жителей республики. Об этом в интервью газете Postimees заявила премьер-министр страны Кая Каллас. Политик отметила, что решение принять гражданство России автоматически означает готовность сражаться в рядах ее Вооруженных Сил против Украины. Кроме того, получение российского паспорта может быть «сигналом поддержки» позиции официальной Москвы. К слову, за девять месяцев этого года 88 человек отказались от эстонского гражданства. Экспертное мнение и аналитика