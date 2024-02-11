Москвичей ждет оттепель, морозы и барический «бугор» на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей недели. В понедельник ожидается потепление до -1...-3 градусов. Однако погода будет дискомфортной из-за ледяного дождя и гололедных явлений. Во вторник, по словам Тишковца, подморозит до -1...-6, ожидается небольшой снег, который вскоре будет побежден солнцем.

В среду, 14 февраля, из-за антициклона, который несет с собой ледяной арктический воздух, значительно похолодает. В Москве будет солнечно и бесснежно, ночью воздух остынет до -11…-16, днем -7…-12. Синоптик уточнил, что аномальное понижение температуры начнется с четверга, столбики термометра опустятся до -17…-22 градусов, а днем будет -10…-15 градусов.

В пятницу москвичам стоит опасаться «барического бугра» - давление будет аномальным и покажет 769 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы.

«До конца недели погода сохранится «миллион на миллион» - малооблачно, без осадков и аномально холодно. А на пик стужа выйдет в ночь на пятницу, когда минимальная температура составит -20…-25, после полудня всего -9…-14», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

К выходным погода «выровняется» и вернется в свое климатическое русло, холод ослабеет.

Москвичам-пешеходам и водителям стоит быть аккуратными из-за гололеда, который ожидается уже завтра, 12 февраля. Налипание мокрого снега, гололед, ледяной дождь и туман - погодные сюрпризы для автолюбителей. Водителей призвали уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию с другими авто, а также избегать внезапных маневров.