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Жительница Мариуполя умерла из-за лечения неиспытанными западными препаратами

Местная жительница лечила артрит в больнице, где пробовали новые лекарства для исследований западных фармкомпаний.
Никита Черненко 2024-02-13 09:49:01
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Пациентка мариупольской больницы №7, в которой на пациентах опробовали новые медицинские препараты для исследований в интересах западных фармкомпаний, погибла местная жительница из-за лечения артрита не прошедшими испытаний препаратами. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление сына погибшей.

По словам родственника пациентки, местная жительница легла в больницу №7 в 2012 году и не давала согласия на использование непроверенных препаратов. Сын погибшей подчеркнул, что его мать была не единственной пациенткой, на которой тестировались западные препараты.

«Врачи говорили, что у них нет препаратов, есть иностранные препараты. У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: "Все нормально", на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», - цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили на территории Мариуполя украинский тайник с огнестрельным оружием и секретными документами СБУ. Из заминированного помещения российские спецслужбы изъяли автомат АК-74, пулемет ПКМ и гранатомет РПГ-7.

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