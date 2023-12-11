Эту информацию удалось получить в американских биолабораториях в Рубежном, Северодонецке и Херсоне.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bernhard Schmerl, imageBROKER.com, Global Look Press

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил об опасных американских экспериментах, проводящихся в зоне спецоперации над украинцами. Это удалось узнать, потому что в ходе СВО был получен доступ к служебной документации нескольких биолабораторий, которые находились в Рубежном, Северодонецке и Херсоне.

«Анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах», - заметил Кириллов.

Также он заметил, что в тайнике ветеринарной лаборатории в населенном пункте Мангуш был найден набор эталонных микроорганизмов. Они были привезены из Американской типовой коллекции и предназначены для изучения заболеваний животных, имеющих экономический эффект.

Кроме этого, Игорь Кириллов допустил, что украинские военные заразят патогенами воду и корм для животных на фоне провала своего контрнаступления.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.