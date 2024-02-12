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Пленный украинец Лазаркевич заявил, что на Украине скрывают данные о погибших

Украинцы предпочитают сдаваться в плен, а не гнить в земле, констатировал мужчина.
2024-02-12 11:26:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинское командование признает погибших пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. Об этом рассказал представителям Минобороны России пленный украинец Андрей Лазаркевич.

«Мужики рассказывали, что люди, которые "двухсотые", их можно забрать с поля боя, а говорят, что они пропали без вести. Это же ненормально, если можно этого человека забрать и отправить домой. Кто-то же тоже переживает дома», - заявил пленный.

По словам Лазаркевича, никто из молодежи воевать особо не хочет. Многие предпочитают сложить оружие и сдаться, а не гнить в земле, зная, что твое тело даже не заберут после смерти.

Сам Андрей был мобилизован. К мужчине подъехали сотрудники военкомата, когда он направлялся на работу. Обучение проходил в Ровно, Харькове и Чугуеве. Пытался сбежать, но был пойман и в наказание за проступок отправлен в зону боевых действий одним из первых.

Когда начался бой, командир с помощником убежали. Российские военные закинули гранаты в блиндаж, где укрывались украинцы, вынудив их покинуть укрытие и сдаться.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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