Пленный украинец Лазаркевич заявил, что на Украине скрывают данные о погибших

Украинское командование признает погибших пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. Об этом рассказал представителям Минобороны России пленный украинец Андрей Лазаркевич.

«Мужики рассказывали, что люди, которые "двухсотые", их можно забрать с поля боя, а говорят, что они пропали без вести. Это же ненормально, если можно этого человека забрать и отправить домой. Кто-то же тоже переживает дома», - заявил пленный.

По словам Лазаркевича, никто из молодежи воевать особо не хочет. Многие предпочитают сложить оружие и сдаться, а не гнить в земле, зная, что твое тело даже не заберут после смерти.

Сам Андрей был мобилизован. К мужчине подъехали сотрудники военкомата, когда он направлялся на работу. Обучение проходил в Ровно, Харькове и Чугуеве. Пытался сбежать, но был пойман и в наказание за проступок отправлен в зону боевых действий одним из первых.

Когда начался бой, командир с помощником убежали. Российские военные закинули гранаты в блиндаж, где укрывались украинцы, вынудив их покинуть укрытие и сдаться.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.