Украинская пехота подверглась удару неуправляемыми ракетами российских Су-25

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по неприятельской пехоте и замаскированной технике. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился на Донецком направлении неуправляемыми авиационными ракетами. Его корректировали передовые авиационные наводчики.

«Получили задачу на нанесение удара по взводному опорному пункту. Приняли решение выполнять задачу пуском НАР с кабрирования. Прибыли в район цели, установили заданный режим применения АСП, выполнили атаку», - заявил летчик Су-25 с позывным Небо.

Чтобы предотвратить поражение самолетов вражескими ПЗРК, экипажи выполнили «змейку» и выпустили ложные тепловые цели. После этого штурмовики вернулись на аэродром базирования.

Уточняется, что передовой авиационный наводчик дал оценку «отлично» нанесенному удару.

Ранее сообщалось, что Су-34 с помощью ФАБ поразил пункт управления ВСУ на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.