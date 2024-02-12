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ВСУ за сутки 23 раза обстреляли ДНР, применив 91 боеприпас

Больше всего обстрелов было на Горловском направлении, на котором ВСУ 13 раз открывали огонь.
Дарина Криц 2024-02-12 01:12:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинские боевики за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. При этом повреждения получили два жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры.

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), не поступало информации о пострадавших.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 23 факта ведения огня со стороны ВФУ», - заявили в ведомстве.

Украинские националисты за сутки произвели девять обстрелов на Донецком направлении, один - на Ясиноватском и больше всего - 13 обстрелов - на Горловском.

В общей сложности за сутки противник при обстрелах территории республики выпустил 91 различный боеприпас.

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