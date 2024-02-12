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«Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации по делу о вывозе 59 бортов за рубеж

Часть незаконно вывезенных воздушных судов позже использовались в качестве военной помощи Украине.
Никита Черненко 2024-02-12 09:16:01
© Фото: Антон Белицкий, РИА Новости

ФСБ возбудила уголовные дела о халатности и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации после вскрывшихся фактор незаконного вывоза 59 воздушных судов с территории России. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на близкие к правоохранительным органам источникам.

Отмечается, что подозреваемые незаконно вывели из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов после начала СВО, часть из которых попали в недружественные страны, а оттуда - на Украину в качестве военной помощи. Этим самым сотрудники агентства нарушили Указы президента РФ от 1 и 8 марта 2022 года № 81 и № 100, а также постановления правительства № 311 и № 312. Собеседники издания предположили, что афера стала причиной для отставки в сентябре 2023 года руководителя Росавиации Александра Нерадько.

«В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов», - сообщили в «Известиях».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Красноярском крае местного жителя, занимавшегося подготовкой диверсии на железнодорожных объектах. Задержанного осудили по делу о госизмене, его приговорили к 13 годам лишения свободы.

#в стране и мире #вертолеты #самолеты #ФСБ #Уголовное дело #росавиация
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