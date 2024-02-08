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Жителя Красноярского края осудили на 13 лет за госизмену и подготовку диверсии

Мужчина получил от СБУ задание поджечь и подорвать железнодорожные объекты.
Сергей Лебедев 2024-02-08 08:39:01
© Фото: УФСБ по Красноярскому краю © Видео: УФСБ по Красноярскому краю

Красноярский краевой суд приговорил 24-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку диверсии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Было установлено, что мужчина через мессенджер связался с сотрудниками СБУ и получил задание снять на фото и видео объекты инфраструктуры, а также поджечь и подорвать железнодорожные объекты.

Кроме того, он собрал данные о строениях с предполагаемым расположением российских военных в Харцызске Донецкой Народной Республике и указал их в интерактивных картах.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

#ФСБ #Красноярский край #Диверсия #суд #Приговор #Уголовное дело #Госизмена
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