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Врач Хухрев рассказал о частых ошибках при измерении давления дома

Главной ошибкой названо измерение давления на одной и той же руке несколько раз подряд в течение короткого промежутка времени.
Никита Черненко 2024-02-12 08:43:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

При измерении давления для точного результата нельзя делать измерения несколько раз подряд на одной и той же руке, так как все последующие замеры будут показывать более высокое давление. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

Как объяснил доктор, некоторые люди измеряют давление по два-три раза на одной руке и берут среднее арифметическое для выявления результата, однако при измерении сокращаются артерии на руке, что повышает давление. Он подчеркнул, что измерять давление на той же руке следует только через полчаса.

«Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке. Если что-то непонятно, можно померить второй раз, но на другой руке. Причем при измерении на двух руках нужно считать как раз более высокое давление правильным. Такой подход позволит увидеть реальную картину того, что происходит с организмом», - рассказал Хухрев.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о предстоящем «барическом бугре» на текущей неделе. По словам специалиста, давление в середине недели покажет аномальные 769 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы.

#в стране и мире #здоровье #давление #тонометр #врач-терапевт
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