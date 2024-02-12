В КНДР построят новую туристическую зону для российских туристов

Турзону для приема российских туристов начали строить в Северной Корее. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на правительство Приморья.

Отмечается, что турзона будет располагаться на площади 2,8 квадратных километра и включать в себя сеть отелей, гостиниц, магазинов, а также четырехкилометровый пляж. Работать новая Вонсан-Кальмаская туристическая зона начнет в «ближайшие годы».

«Новая Вонсан-Кальмаская турзона расположилась на площади 2,8 кв км, включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, четырехкилометровый пляж», - заявили в правительстве Приморья.

В КНДР недавно прибыла первая за четыре года группа российских туристов. Туристы проведут в стране четыре дня, в программу которых включено посещение горнолыжного курорта «Масикрён» и осмотр достопремечательностей.

Ранее в МИД РФ отметили серьезную озабоченность из-за складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове по итогам переговоров российских дипломатов в Сеуле с участием замминистра Андрея Руденко. При этом российское дипведомство заявило о намерении и дальше сотрудничать с КНДР в интересах обеих стран и укрепления мира в регионе.