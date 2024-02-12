ВС РФ отразили две атаки ВСУ в районах Ямполовки и Червонодибровского участка

Российские военнослужащие отразили две атаки украинских боевиков за сутки в районах Ямполовки и Червонодибровского участка. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районах Ямполовки и Червонодибровского участка подразделения мотострелковых соединений группировки при поддержке огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ», - сообщил Савчук.

Офицер также рассказал, что в районах Кировска, Северска, Дроновки и Григоровки российские артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение около 100 выявленным целям противника, в том числе более 60 точкам скопления живой силы, техники, трем опорным пунктам, 25 артиллерийским позициям.

«Потери противники составили до 120 военнослужащих украинских войск и три автомобиля», - добавил Савчук.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказывал, как украинские боевики потеряли до 220 человек на Краснолиманском направлении. По словам офицера, ВС РФ поразили около 120 целей противника на данном направлении.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.