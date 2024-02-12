Врачи нового медцентра в Мариуполе показали временно заменяющий сердце аппарат

В день открытых дверей в Мариупольском медцентре не протолкнуться. Посетители везде: у стоек регистратуры, в коридорах и в кабинетах на приеме. Для них проходят бесплатные консультации.

«Конечно, колоссальное впечатление. Не ожидал, что у нас в Мариуполе за 30 лет в Украине построят такой медцентр. Конечно, благодаря России», - заявил один из посетителей.

Медицинский центр в Мариуполе военные строители возвели в рекордные сроки. На площади в 33 тысячи квадратных метров 13 отделений. Для пациентов предусмотрены одно- и двухместные палаты с отдельными санузлами и душевыми. В распоряжении врачей самая передовая диагностическая и лечебная техника. Высокоточное оборудование дает возможность получать данные о состоянии здоровья с максимальной детализацией.

Новейший аппарат компьютерной томографии позволяет исследовать любые системы органов человека. Результат тут же получают специалисты за стеклом в режиме 3D-визуализации.

В четырехэтажном лечебно-диагностическом корпусе расположены отделения скорой помощи, оперблок, реанимация и стационар на 60 коек. В год учреждение сможет оказывать квалифицированную помощь 52 000 пациентов.

«Сейчас мы находимся в отделении лучевой диагностики. В отделении представлено более 40 единиц медицинских изделий. Среди них у нас два аппарата компьютерной томографии, один аппарат магнитно-резонансной томографии. На которых можно проводить качественные исследования», - главврач медцентра Дмитрий Данилов.

В сердечно-сосудистом отделении кроме стандартных операционных работают и так называемые гибридные, оснащенные рентгено-контрастными столами. Это дает возможность выполнить любое рентгеновское исследование в момент, когда пациент уже на операционном столе.

В отделении также работает и новейший аппарат искусственного кровобращения, способный во время операции взять на себя сердечную функцию.

«Аппарат искусственного кровообращения, который позволяет запротезировать функцию сердца во время операции. Сердце останавливается. Хирурги работают спокойно. Аппарат выполняет функцию сердца в этот момент», - объяснил Максим Минаков, заведующий сердечно-сосудистым отделением медцентра.

В последний день января многопрофильный медцентр по видеосвязи открыл Владимир Путин. Грандиозный объект полностью введен в эксплуатацию. Медицинскую помощь здесь уже получают жители ДНР и других российских регионов.

Ранее «Звезда» показала, как выглядят новые школа и детский сад в микрорайоне «Невский» в Мариуполе. Это также один из проектов Военно-строительной компании Минобороны, направленный на восстановление гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях.