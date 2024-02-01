Глава Флориды заявил о намерении направить бойцов в Техас для борьбы с мигрантами

Один из штатов США намерен направить военнослужащих Национальной гвардии в Техас, чтобы помочь в борьбе с нелегальными мигрантами. Губернатор Флориды Рон Десантис назвал безумием политику федерального правительства, пытающегося снести возводимые Техасом барьеры.

Он считает, что расположенный на границе штат Техас имеет право на укрепление своих границ. По словам Десантиса, Флорида намерена усилить свое присутствие на южной границе.

«И если Техас возводит барьеры, устанавливает колючую проволоку, чтобы не впускать нелегальных мигрантов, я хочу помочь. Я не хочу быть частью федерального правительства, которое пытается снести эти барьеры и впустить еще больше нелегалов. Это безумие. <...> Мы направим один батальон Национальной гвардии Флориды и впервые развернем там гвардию штата Флорида», - сообщил Десантис во время трансляции в социальной сети Х (ранее Twitter).

Глава штата уточнил, что в Техасе бойцы помогут с возведением барьеров и установкой колючей проволоки, чтобы «раз и навсегда остановить это вторжение».

Как сообщало 31 января, миллиардер Илон Маск подсчитал, что приток нелегалов превысил число родившихся в США младенцев. По его данным, их число превысило родившихся в США в прошлом месяце детей.

До этого власти Техаса объявили о наборе добровольцев в патрули на границе с Мексикой. Они открыли новые штатные должности, объявили о введении льгот для волонтеров и готовы возместить их расходы на проживание и питание.