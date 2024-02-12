Подразделение БПЛА уничтожило украинскую гаубицу М777 производства США

Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» уничтожило три орудия полевой артиллерии и минометную секцию украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.

В ходе спецоперации подразделения БПЛА активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра. На видео, опубликованном МО РФ, можно увидеть, как наши бойцы поражают цель с помощью «Ланцета».

После запуска барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения - минометную секцию с расчетом.

Профессионально управляя «Ланцетом», оператор подлетел к цели, захватил ее и нанес удар. Миномет противника оказался уничтожен прямым попаданием. Аналогичным способным были выведены из строя и уничтожены еще три орудия полевой артиллерии на правом берегу реки, в том числе и 155-мм буксируемую гаубицу М777 производства США.

Только на этом участке СВО подразделения БПЛА ВДВ ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ. Активно работают и расчеты беспилотников группировки войск «Восток». Ранее были опубликованы кадры уничтожения ими артиллерийской позиции ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.