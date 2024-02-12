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Болтон заявил о возможном выводе США из НАТО в случае победы Трампа

Джон Болтон придерживается того мнения, что вернувшись в Белый дом, Трамп может попытаться выйти из военного блока НАТО.
Дарина Криц 2024-02-12 23:34:01
© Фото: IMAGO Jorge Estrellado Globallookpress

В случае прихода бывшего американского президента Дональда Трампа к власти возможен выход США из Североатлантического альянса. Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что тот может попытаться это сделать, если снова станет президентом.

«НАТО окажется в реальной опасности. Я думаю, он попытается выйти из него», - приводит его слова RT.

Об этом Болтон рассказал в своей книге «Возвращение великих держав», выход в свет которой запланирован на 12 марта.

Одиннадцатого февраля 45-й президент США Трамп заявил, что поощрил бы атаку России на страну-члена НАТО. Такое, как уточняется, станет возможным, если те откажутся выполнять финансовые обязательства перед военно-политическим блоком. 

Трамп добавил, что он не стал бы защищать такую страну-член НАТО в случае гипотетической атаки на нее, так как «вы не заплатили, значит, вы просрочили платеж» и «на самом деле, я бы посоветовал им делать все, что они захотят».

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