Болтон заявил о возможном выводе США из НАТО в случае победы Трампа

В случае прихода бывшего американского президента Дональда Трампа к власти возможен выход США из Североатлантического альянса. Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что тот может попытаться это сделать, если снова станет президентом.

«НАТО окажется в реальной опасности. Я думаю, он попытается выйти из него», - приводит его слова RT.

Об этом Болтон рассказал в своей книге «Возвращение великих держав», выход в свет которой запланирован на 12 марта.

Одиннадцатого февраля 45-й президент США Трамп заявил, что поощрил бы атаку России на страну-члена НАТО. Такое, как уточняется, станет возможным, если те откажутся выполнять финансовые обязательства перед военно-политическим блоком.

Трамп добавил, что он не стал бы защищать такую страну-член НАТО в случае гипотетической атаки на нее, так как «вы не заплатили, значит, вы просрочили платеж» и «на самом деле, я бы посоветовал им делать все, что они захотят».