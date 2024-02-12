«Сама бы поверила, что это я»: как мошенники вымогают деньги с помощью дипфейков

Случаи мошенничества с применением нейросети только за последний год участились по всему миру в 30 раз. Реальный голос от фейкового отличить становится все сложнее. Жительнице Московской области позвонил сын и попросил перевести деньги на подарок другу. Казалось бы, обычная история, но только сын в это время находился рядом на диване и никому не звонил.

Похожая история произошла с аудитором Эльнарой Казымовой. После того, как женщина забрала детей из садика и не была в сети минут 15, она обнаружила десятки пропущенных сообщений и звонков. Знакомые и клиенты переживали, хотели выяснить, почему ей срочно понадобились деньги.

«И я прошу там в этом голосовом скинуть мне 60 тысяч рублей, причем мой голос скопирован полностью - я сама бы поверила, что это я <...> одно дело сообщение, которое всех бы насторожило, а это голосовое, это прям ну, никаких сомнений не оставляло», - сказала Эльнара в разговоре со «Звездой».

Дипфейки - созданные с помощью нейросетей реалистичные подмены аудио, фото и видеоматериалов - могут быть разного качества, это зависит от способностей их создателей. Их появилось такое огромное множество, что «подделывают» даже покойных президентов. Так в Индонезии «воскресили» главу страны генерала Сухарто, умершего в 2008 году.

Подробнее про то, как злоумышленники пытались обмануть директора народного артиста России Александра Буйнова, смотрите в сюжете Катерины Радомской.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал нашему телеканалу, каким должен быть надежный пароль. По его словам, он должен содержать строчные и прописные буквы, цифры, знаки и подчеркивания. Эксперт также предупредил, что в пароле нельзя использовать свое имя.