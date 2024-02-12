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В РАН объяснили, зачем Западу понадобился спецпосланник на Украине

По мнению эксперта, куратор позволит держать ситуацию на Украине под контролем и не разнести страну вдребезги.
Ирина Елагина 2024-02-12 19:12:01
© Фото: Ximena Borrazas, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК Звезда

Страны Запада опасаются, что события на Украине приобретут неуправляемый характер, поэтому решили назначить в Киев специального посланника. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, комментируя информацию СВР о планах США и Великобритани назначить куратора по Украине.

«Я думаю это последствия визита Нуланд (заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, - ред.). Процесс начинает приобретать неуправляемый характер, непонятно, куда занесет дальше господина Владимира Зеленского и его окружение. Поэтому решили выделить человека, который будет непосредственно заниматься контактами с украинской стороной, чтобы держать под контролем ситуацию и избежать каких-либо несогласованных действий, которые могут эту систему еще больше разнести вдребезги», - отметил эксперт.

По-мнению ученого, «выделение такого координатора важно , чтобы сохранить влияние на администрацию украинского президента, руководство украинское, чтобы контролировать процессы, которые там происходят».

Ранее сообщалось, что по данным СВР страны «Большой семерки» готовы назначить спецпосланника по Украине для блокировки несогласованных с США решений. Вероятным куратором Киева называют генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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