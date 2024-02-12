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СВР: тема спецпосланника в Киеве показала осознание украинцами достижимости целей СВО

Украинцы все больше понимают бессмысленность военного противостояния с Россией.
Ирина Елагина 2024-02-12 15:28:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Запад при обсуждении темы спецпосланника по Украине понимает, что многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения целей СВО. Об этом сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на слова директора службы Сергея Нарышкина.

«В условиях все более тяжелого положения на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции», - цитирует РИА сообщение СВР.

По информации  СВР, страны Большой семерки намерены ввести внешнее управление на Украине с возможным назначением спецпосланника. В его полномочия войдут постоянные контакты с официальным Киевом, согласование планов и блокировка решений, которые не получили одобрения в США и Великобритании.

Среди возможных претендентов на этом пост называют генсека Северо-атлантического альянса  Йенса Столтенберга, известного русофобскими взглядами. Но, как подчеркивают в СВР, наместнику придется учитывать изменения в настроении внутри украинского общества, уставшего от военного противостояния с Россией. 

Как известно, Киев потерял за два года боевых действий порядка 400 тысяч убитыми и ранеными.  

#в стране и мире #Сергей Нарышкин #свр #Большая семерка #внешнее управление
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