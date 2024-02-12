Запад при обсуждении темы спецпосланника по Украине понимает, что многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения целей СВО. Об этом сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на слова директора службы Сергея Нарышкина.

«В условиях все более тяжелого положения на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции», - цитирует РИА сообщение СВР.

По информации СВР, страны Большой семерки намерены ввести внешнее управление на Украине с возможным назначением спецпосланника. В его полномочия войдут постоянные контакты с официальным Киевом, согласование планов и блокировка решений, которые не получили одобрения в США и Великобритании.

Среди возможных претендентов на этом пост называют генсека Северо-атлантического альянса Йенса Столтенберга, известного русофобскими взглядами. Но, как подчеркивают в СВР, наместнику придется учитывать изменения в настроении внутри украинского общества, уставшего от военного противостояния с Россией.

Как известно, Киев потерял за два года боевых действий порядка 400 тысяч убитыми и ранеными.