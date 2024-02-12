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Вирусолог предупредил о смертельной опасности найденной в Приморье сальмонеллы

У человека, заразившегося бактериями сальмонеллы, очень быстро проявляются признаки отравления - температура, рвота и понос, сообщил вирусолог Альтштейн.
Елизавета Егорова 2024-02-12 18:10:01
© Фото: Jochen Tack, imageBROKER, Globallookpress

В одном из кафе города Дальнереченска Приморского края нашли бактерию сальмонеллу, которая может быть смертельно опасной. При ее большой концентрации в организме у человека может случиться отравление. Об этом сообщил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Продолжаться это (отравление. - Прим. ред.) может два-три дня. У большинства это проходит, но если доза (бактерий. - Прим. ред.) большая, то могут быть и смертельные случаи», - цитирует телеканал «360» слова Альтштейна.

Признаки отравления (температура, рвота и понос) появляются у людей очень быстро, так как сальмонелла состоит из опасного токсина. Подхватить бактерию можно только через зараженную пищу, от человека к человеку она не передается.

Большая вероятность заражения у детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Как только человек почувствовал признаки отравления, вирусолог советует выпить сорбент или другие препараты для борьбы с чужеродными бактериями, а потом идти к врачу.

Напомним, что в Дальнереченске произошло массовое отравление из-за некачественной пищи в одном из заведений общепита. Более 20 человек обратились за помощью после посещения кафе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщили в СК по Приморскому краю.

#в стране и мире #Приморский край #отравление #вирусолог #Общепит #смертельная болезнь #сальмонелла #дальнереченск
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