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В Приморском крае произошло массовое отравление некачественной едой

В больницу города Дальнереченск обратились за помощью 22 человека.
Сергей Лебедев 2024-02-11 06:31:01
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

На этой неделе в больницу города Дальнереченск Приморского края с признаками отравления попали 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что возможной причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита. По данному факту проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы прокурорской проверки уже направлены в орган предварительного расследования.

Также необходимые сведения направлены в краевое управление Роспотребнадзора.

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