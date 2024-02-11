В Приморском крае произошло массовое отравление некачественной едой

На этой неделе в больницу города Дальнереченск Приморского края с признаками отравления попали 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что возможной причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита. По данному факту проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы прокурорской проверки уже направлены в орган предварительного расследования.

Также необходимые сведения направлены в краевое управление Роспотребнадзора.