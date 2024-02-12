Такер Карлсон заявил, что Москва чище, безопаснее и красивее любого города США

За восемь дней в Москве российская столица произвела на американского журналиста Такера Карлсона более приятное впечатление, чем любой другой город США. Об этом он заявил во время своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. <...> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», - отметил Карлсон.

Особенно журналист оказался впечатлен Московским метрополитеном, ездить в котором, в отличие от нью-йоркского, безопасно.

«В чем же заключается цель лидерства?» - задался он вопросом.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Разговор был опубликован в ночь с 8 на 9 февраля, встреча длилась 2 часа и 7 минут. За это время глава государства дал ответы примерно на 60 вопросов.