NBC News: Байден отзывается о Нетаньяху с презрением и считает его уродом

Президент США Джо Байден в ходе частных разговоров несколько раз называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уродом, сообщил телеканал NBC News. Американский лидер разочарован тем, что у Штатов не получается убедить Тель-Авив изменить военную тактику в секторе Газа.

«Его описания отношений с Нетаньяху приправлены презрительными упоминаниями о Нетаньяху как об "этом парне". И по крайней мере в трех недавних случаях Байден называл Нетаньяху "уродом"», - сообщил телеканал со ссылкой на людей, непосредственно знакомых с комментариями Байдена.

Представитель Совета национальной безопасности в свою очередь заявил, что между Нетаньяху и Байденом в ходе многолетнего взаимодействия сложились уважительные отношения.

«Президент ясно дал понять, в чем он не согласен с премьер-министром Нетаньяху, но это многолетние отношения, которые уважительны как на публике, так и в частном порядке», - приводит NBC слова представителя.

Ранее стало известно, что президент США назвал израильского премьер-министра «чертовым плохим парнем». Об этом сообщила газета Politico. Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс считает, что американский лидер не говорил этого и не мог сказать.