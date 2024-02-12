Ростех просил суд смягчить приговор по делу о вымогательстве у Чемезова

Представитель компании «Ростех» при рассмотрении в суде дела о вымогательстве заявлял ходатайство о смягчении участи подсудимых. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Ростех.

«Мы просили суд о смягчении приговора», - заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что среди смягчающих обстоятельств они указали на «принесенные подсудимыми извинения» и на тот факт, что глава Ростеха Сергей Чемезов это покаяние принял.

Напомним, что сегодня суд признал экс-директора холдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова виновным по делу о вымогательстве 11 млн рублей у руководителя Ростеха Сергея Чемезова и приговорил к 7,5 года колонии. Другие фигуранты, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев, получили срок на полгода меньше. Никто из осужденных своей вины не признал - все трое заверили суд, что лишь выполняли поручения Ксении Собчак по трудовому договору о наполнении контентом канала «Тушите свет».



