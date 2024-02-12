В СВР заявили, что англосаксы испугались предательства со стороны киевской элиты

По данным СВР, в США и Великобритании вызывает опасение возможный переход представителей киевской элиты на сторону Москвы. О тревожных настроениях у «англосаксов» информирует пресс-бюро СВР со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Нарышкина.

«В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться "сыграть на опережение", заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей», - цитирует РИА Новости сообщение СВР.

По сведениям СВР, раскол в верхушке украинского руководства уже начался, «процесс пошел».

Ранее сообщалось, что, по данным СВР, страны Запада не исключают назначение специального посланника для оперативного руководства Украиной с согласованием планов действий Киева с США и Вашингтоном. Среди причин возможного введения внешнего управления - изменение настроений на Украине с признанием бессмысленности военных действий против России.