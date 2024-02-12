США и Британия хотят отправить «спецпосланника» на Украину, им может стать Столтенберг

США и Великобритания обсуждают со странами G7 возможность отправки «спецпосланника» на Украину. Он нужен для прямого внешнего управления территорий, подконтрольных Киеву. Об этом сообщила Служба внешней разведки России, ссылаясь на директора СВР Сергея Нарышкина. На эту должность Запад рассматривает кандидатуру нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией. По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства "семерки" учредить должность "спецпосланника" по Украине», - цитирует РИА Новости сообщение СВР.

Предполагаемый «наместник» будет иметь постоянный доступ к Владимиру Зеленскому и сможет блокировать несогласованные с Соединенными Штатами и Британией шаги киевского режима.

В сообщении российской службы также говорится, что Йенс Столтенберг может стать «спецпосланником» по Украине сразу после окончания нынешнего мандата в качестве генсека НАТО.

Ранее в СВР заявили, что планы по отправке «наместника» в Киев свидетельствуют о понимании украинцами неизбежности достижений целей спецоперации. В сообщении службы говорится, что этому поспособствовали сложности с мобилизацией и заминки в доставке западной помощи.