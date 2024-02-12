МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США и Британия хотят отправить «спецпосланника» на Украину, им может стать Столтенберг

Йенс Столтенберг может стать «спецпосланником» на Украине, сообщила Служба внешней разведки России.
Елизавета Егорова 2024-02-12 15:21:01
© Фото: Ukraine Presidency Globallookpress

США и Великобритания обсуждают со странами G7 возможность отправки «спецпосланника» на Украину. Он нужен для прямого внешнего управления территорий, подконтрольных Киеву. Об этом сообщила Служба внешней разведки России, ссылаясь на директора СВР Сергея Нарышкина. На эту должность Запад рассматривает кандидатуру нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией. По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства "семерки" учредить должность "спецпосланника" по Украине», - цитирует РИА Новости сообщение СВР.

Предполагаемый «наместник» будет иметь постоянный доступ к Владимиру Зеленскому и сможет блокировать несогласованные с Соединенными Штатами и Британией шаги киевского режима.

В сообщении российской службы также говорится, что Йенс Столтенберг может стать «спецпосланником» по Украине сразу после окончания нынешнего мандата в качестве генсека НАТО.

Ранее в СВР заявили, что планы по отправке «наместника» в Киев свидетельствуют о понимании украинцами неизбежности достижений целей спецоперации. В сообщении службы говорится, что этому поспособствовали сложности с мобилизацией и заминки в доставке западной помощи. 

#Украина #НАТО #Йенс Столтенберг #Сергей Нарышкин #свр #спецпосланник
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 