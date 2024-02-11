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Столтенберг назвал недопустимыми слова об отказе стран НАТО защитить друг друга

Подобные предположения, по его словам, подрывают и американскую, и общую безопасность.
Ирина Егорова 2024-02-11 20:07:01
© Фото: IMAGOBernd Elmenthaler, Global Look Press

Любое предположение о том, что союзники по НАТО не будут защищать друг друга в случае нападения на них, подрывает всю безопасность альянса, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских военных повышенному риску. Об этом в письменном виде заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters

«Любое нападение на НАТО будет встречено совместным и решительным ответом», - отметил он.

Подрыв авторитета стран-союзников означает ослабление всего НАТО, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который присоединился к критике слов экс-президента США Дональда Трампа.

Трамп во время выступления на политическом митинге в Южной Каролине возмутил Белый дом своим заявлением о том, что будет «поощрять» Россию атаковать любого из союзников Вашингтона по НАТО, если те откажутся выполнять финансовые обязательства перед военно-политическим блоком. Он задается вопросом: «Что ж, сэр, если мы не заплатим, и мы подверглись нападению со стороны России – вы защитите нас?». Данные высказывания в Организации Североатлантического договора подверглись критике главой альянса.

Согласно статье 5 договора НАТО, вооруженное нападение на члена альянса рассматривается как нападение на всех членов альянса, вызывая коллективную самооборону.

#защита #НАТО #Трамп #альянс #Йенс Столтенберг #Союзники #безопасность
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