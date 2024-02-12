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Журналист из США снял сюжет о бойцах ВСУ, вступивших в армию России

Простые солдаты и офицеры перешли в Российскую армию из-за отношения украинского командования и бесчеловечного отношения боевиков «Азова»* к людям в Мариуполе.
Никита Черненко 2024-02-12 14:30:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Видеоблогер и журналист из США Патрик Ланкастер опубликовал репортаж из Луганска, где рассказал о бойцах ВСУ, вступивших в ряды Вооруженных сил России. Материал журналиста опубликован в YouTube-канале журналиста.

Отмечается, что в ряды ВС РФ с начала СВО вступили не только рядовые солдаты, но и офицеры украинской армии самых разных специальностей - от саперов до зенитчиков. Причины у бойцов тоже были разные: кто-то изначально ощущал духовное родство с армией России, а кто-то разочаровался в отношении командования ВСУ к простым военным.

«Я видел своими глазами, как относились военные "Азова"* к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины», - рассказал один из военных Николай Захарченко.

На Украине сочли сложной ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов косвенно признал падение морального духа в рядах ВСУ и подчеркнул, что им требуется больше оружия, так как украинские войска переживают «очень трудный момент».

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #ВС РФ #ВСУ #журналистское расследование
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