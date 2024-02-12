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Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%

Глава государства отметил важность того, что такая динамика в России достигнута.
Игнат Далакян 2024-02-12 14:33:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ВВП России в 2023 году прибавил 3,6%, что является выше среднемировых темпов роста. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали - 3,5%, а по последним данным - 3,6%», - сказал Владимир Путин.

По словам российского лидера, в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%. Кроме того, глава государства отметил важность того, что такая динамика, основываемая на внутренних возможностях страны, в России достигнута.

Ранее Владимир Путин, выступая на встрече с предпринимателями Хабаровского края, заявил, что рост национальной экономики по итогам 2023 года может превысить 3,5%. По словам президента Российской Федерации, экономика страны вышла на пятое место в мире и стала первой в Европе.

#Экономика #Владимир Путин #ввп #рост экономики
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