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Путин допустил рост экономики по итогам 2023 года выше 3,5%

Владимир Путин отметил, что российская экономика вышла на пятое место в мире, став первой в Европе.
Ян Брацкий 2024-01-11 09:02:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин допустил, что рост национальной экономики по итогам 2023 года может превысить 3,5%. Об этом глава государства говорил на встрече с предпринимателями Хабаровского края.

«Это удивительный результат. Вроде нас со всех сторон душат и давят, а мы по объему экономики в целом первые в Европе, мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире», - отметил Путин.

Как отметили участники дискуссии, российская экономика продемонстрировала удивительную живучесть и стойкость, а также умение адаптироваться к трудностям и внешнему давлению.

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