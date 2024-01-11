Путин допустил рост экономики по итогам 2023 года выше 3,5%

Президент России Владимир Путин допустил, что рост национальной экономики по итогам 2023 года может превысить 3,5%. Об этом глава государства говорил на встрече с предпринимателями Хабаровского края.

«Это удивительный результат. Вроде нас со всех сторон душат и давят, а мы по объему экономики в целом первые в Европе, мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире», - отметил Путин.

Как отметили участники дискуссии, российская экономика продемонстрировала удивительную живучесть и стойкость, а также умение адаптироваться к трудностям и внешнему давлению.