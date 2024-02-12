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Адвокат Малютов назвал ожидаемым приговор, вынесенный Суханову

Адвокат Дмитрий Малютов: глупо оспаривать свою вину, ведь 800 тысяч рублей он действительно получил.
Никита Черненко 2024-02-12 13:58:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Адвокат Дмитрий Малютов прокомментировал «Звезде» приговор, вынесенный бывшему директору холдинга Ксении Собчак Кириллу Суханову, а также экс-редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Адвокат отметил, что Суханов частично признал свою вину по делу, так как действительно получил 800 тысяч рублей от сотрудников «Ростеха», при этом он не признал, что угрожал или требовал деньги у Чемезова. Сам Малютов назвал приговор «ожидаемым».

«Приговор строгий, но ожидаемый. Романовскому и Бигаеву признавать нечего - они журналисты, их пост никого не оскорбил. Суханов частично признал вину, глупо оспаривать, ведь 800 тысяч рублей он действительно получил, но деньги никто не требовал, не угрожал», - подчеркнул Малютов.

Суханова приговорили к 7,5 года колонии по делу о вымогательстве. Проходящие по этому же делу Романовский и Бигаев получили по семь лет колонии, гособвинение запрашивало восемь лет Суханову и по 7,5 - Романовскому и Бигаеву.

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