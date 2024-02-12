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В Кремле прокомментировали эмоциональную реакцию Шольца на интервью Путина

Песков подчеркнул, что интервью Путина является отличной возможностью ознакомиться с позицией президента России.
Алина Луговая 2024-02-12 13:13:01
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Для Москвы главное, что западные лидеры ознакомились с содержанием интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал журналистам эмоциональную реакцию на интервью Путина канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего его «абсурдным». Раскритиковал интервью и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, и это для нас главное», - сказал Песков.

Он также назвал это интервью возможностью ознакомиться с позицией президента России Владимира Путина в полной мере.

«Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью. Это главное», - отметил пресс-секретарь президента России.

Эмоциональную реакцию западных политиков Песков объяснил ситуацией, в которой находятся их страны, а также желанием объясниться перед своими налогоплательщиками.

Напомним, в ночь на пятницу американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте, а затем в профиле в соцсети X и на YouTube интервью с главой государства Владимиром Путиным. В соцсети X оно набрало уже более 170 миллионов просмотров.

В ходе интервью президент России подробно объяснил, что готов закончить конфликт на Украине путем переговоров и Москва не собирается нападать на страны НАТО, которые регулярно «пугают» своих граждан российской угрозой.

#интервью #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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