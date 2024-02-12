В МИД РФ обновят рекомендации для россиян по въезду в недружественные страны

Министерство иностранных дел России ведет работу по обновлению рекомендаций для граждан, планирующих въезд в недружественные страны, с учетом изменившихся настроений в этих странах. Об этом рассказал глава консульского департамента министерства Алексей Климов в интервью агентству ТАСС.

По его словам, обновления связаны с учетом дискриминации и политизированного отношения к российским гражданам. Помимо этого, дипведомство прорабатывает расширение перечня иностранных государств, граждане которых могут получить единую электронную визу, доклад по работе в этой сфере МИД представит правительству РФ до 10 декабря 2024 года.

«В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий. Наиболее резонансные случаи дискриминации и политизированного отношения к российским гражданам фиксируем в первую очередь в прибалтийских государствах, прежде всего в Латвии, где под угрозой депортации находится значительное число граждан Российской Федерации», - сообщил Климов.

Заявление главы консульского департамента МИД РФ сделано на фоне депортации россиян из Латвии. Как отмечается, проживавших в Латвии россиян не предупреждали о необходимости сдачи экзамена по латышскому языку, а также указывали незнание этого языка как причину отказа о выдаче ВНЖ.