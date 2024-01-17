Юридическая ловушка: тысяча россиян получили предписания покинуть Латвию

Президент России Владимир Путин поручил правительству до июля разработать предложения по поддержке наших соотечественников, проживающих за рубежом. В случае их незаконной депортации они смогут получить российское гражданство.

Права русскоязычного населения нарушают в странах Прибалтики. От местных властей достается преподавателям, неугодным политикам и даже обычным пенсионерам. Из-за проблем со здоровьем они не могут сдать языковой экзамен для продления ВНЖ. Почти тысяча россиян получили предписания покинуть Латвию.

Причина депортации - непродление вида на жительства. Юридическая ловушка от депутатов сейма, принявших ранее поправки в законопроект, сработала: людей не предупреждали заранее о необходимости сдавать экзамен по латышскому языку, и в отказе на ВНЖ эту причину и указали. В российском МИД отреагировали оперативно.

«МИД будет принимать меры в целях защиты граждан в свете накала русофобской кампании, которая принимает формы агрессии, продолжают действовать специальные каналы связи в мессенджерах», - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Теперь те, кто десятилетиями жил и трудился на благо латвийской республики, ответных от государства благ полностью лишаются. Если человек не успел подать соответствующие документы в короткие сроки, то государство лишает его социальных услуг.

«Если вы отослали документы после Нового года или только собираетесь, вам аннулируют и карточку, и все льготы. Вы не будете получать пенсию, вы не сможете обратиться в медицинское учреждения и получить услуги, оплачиваемые государством», - рассказала общественный деятель Ольга Петкевич.

Подробнее про охоту на профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, которого обвиняют в шпионаже против Эстонской Республики, смотрите в сюжете Россины Бодровой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон. По словам российского лидера, это затрагивает национальные интересы нашей страны.