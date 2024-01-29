Грудь в виде киля корабля: московские врачи исправили редчайшую патологию у ребенка

Врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию 15-летнему подростку Арсению с очень редкой и сложной патологией - килевидной и воронокообразной деформацией грудной клетки. Хирурги буквально заново сделали ребенку новую грудь.

«...И углубление, и торчала грудная клетка, как киль у корабля, килеобразная. И как вот кулаком вмятина большая, и в то же время еще и торчала, когда он, например, выпрямлялся, то это было видно и через одежду. Это было некрасиво. Дискомфорт, естественно, был на пляже», - рассказала мама Арсения Наталья Зенина.

Чтобы исключить малейшую ошибку во время операции, врачи создали 3D-модель, которая представляла из себя точную копию органов и костей пациента. На ней хирурги отработали все свои действия.

«3D-модель нам позволила выбрать, какое количество хрящей, ребер нужно резецировать... была рассечена грудина, выпрямлена и зафиксирована двумя стальными пластинами», - рассказала детский хирург Морозовской больницы София Выдыш.

За четыре с половиной часа хирурги выполнили удаление шести наиболее деформированных хрящевых реберных частей с последующей фиксацией грудины титановыми пластинами. И все это, ориентируясь по 3D-модели грудной клетки в режиме реального времени.

Подробнее про саму операцию, ее итоги и состояние мальчика смотрите в сюжете Катерины Радомской.

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