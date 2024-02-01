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Депутат Николай Валуев попросил себе специальную машину вместо служебной «Лады»

По поручению Путина депутаты Госдумы начали пересаживаться на отечественные автомобили.
Екатерина Радомская 2024-02-01 21:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На днях чиновники опробовали первые служебные машины отечественного производства, в том числе «Лады» и «Москвичи». Соответствующее поручение в сентябре 2023 года дал президент России Владимир Путин. 

Депутат Павел Федяев в беседе со «Звездой» рассказал, что его коллега Николай Валуев очень рад переходу на отечественные «Лады», но попросил себе УАЗик. 

«Кто повыше, им, конечно... Я - метр семьдесят, хорошо вхожу, кто метр девяноста, ну, наверное, могут какие-то проблемы быть. Отдельно вот с Николаем Сергеевичем Валуевым обсуждали. Он очень рад переходу на отечественные автомобили, но, правда, просит УАЗик, потому что сюда он не входит», - поделился депутат.

Ранее депутаты Госдумы рассказали о своих впечатлениях от перехода с иностранных иномарок на российские автомобили

Напомним, в августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости прекратить госзакупки иностранных автомобилей для российских чиновников

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