Украина могла бы выйти на мирные договоренности с Россией в марте 2022 года, но отказалась по требованию англосаксов. Сейчас сложилась совсем другая реальность, и Киеву придется ее признавать, как бы это ни было больно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

Украина могла бы с меньшими издержками достигнуть договоренностей сразу после начала военной спецоперации, сказал Песков, комментируя интервью главы государства Такеру Карлсону. По его словам, с течением времени выход из ситуации будет тяжелее для Запада и Украины.

Российские власти много раз заявляли о готовности к переговорам. Но обсуждение мирного соглашения без участия России лишено перспективы. Песков напомнил, что Путин неоднократно предлагал решать озабоченности России политико-дипломатическими средствами.

В своем интервью Владимир Путин сказал, что не знает, зачем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил Украину отказаться от переговоров с Москвой.