Пенсионерка Наталья уехала за 8 тысяч км от дома ради помощи бойцам в зоне СВО

В Туле 1 февраля прошел форум Народного фронта «Все для победы». Сотни участников мероприятия, волонтеры, инженеры, строители, военные корреспонденты и врачи со всей страны, поделились опытом и обсудили планы. Каждый из них внес вклад в помощь бойцам спецоперации.

Когда проект только создавали, никто и подумать не мог, что изначально небольшой ручеек превратится в бурный поток непрерывной помощи нашим бойцам. Сейчас это миллионы людей по всей стране. Почти за два года существования для бойцов собрали миллиарды рублей.

В Туле собрались те, кто не смог остаться в стороне и с первых дней СВО начали помогать российским военнослужащим. Кто-то занимался доставкой гуманитарного груза, кто-то выезжал в зону спецоперации и помогал эвакуировать гражданских, ухаживал за ранеными бойцами.

Среди волонтеров есть 73-летняя хабаровчанка Наталья Пасека с позывным «Богдановна». Несколько дней назад пенсионерка вернулась из Донецка, где работала волонтером в госпитале. Сама Наталья родом из Луганска, однако не раздумывая женщина уехала за восемь тысяч километров от дома помогать своим. «Богдановна» всегда на связи с нашими защитниками, они ее любят, как родную бабушку.

«Самое главное - это внимание бойцам. Накормить, напоить, одеть...», - рассказала бабушка Наталья телеканалу.

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Российским бойцам помогают волонтеры со всей страны - с Кубани, Урала, Хабаровского края и Мурманской области. Добровольцы из движения «Тепло матери - фронту» отправляют в зону СВО теплое белье, окопные свечи, носилки и наборы для супа.