Окопные свечи, массети, носилки: как жители России поддерживают участников СВО

Теплое белье и окопные свечи - волонтеры со всей страны наращивают масштабы поддержки российских бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Неравнодушные люди с Кубани, Урала и из Хабаровского края объединяются, чтобы наши военнослужащие на передовой могли ощутить тепло родного дома. Поддерживают бойцов и в Мурманской области. Каждый мастер-класс движения «Тепло матери - фронту» в Мурманске - это 150 свечей и новые волонтеры.

«У меня сын "за лентой", и мы все прикладываем максимум усилий, чтобы помочь нашим ребятам, чтобы быстрее была победа», - поделилась волонтер движения «Тепло матери - фронту» Зинаида Войковская.

Укрытие от дождя и от дронов противника. Зашитый внутрь фольгированный слой непроницаем для тепловизоров. Изделия краснодарских мастериц бойцы оценили высоко.

«Не важно, кем мы были в жизни той: директором, секретарем, вахтером. Нам важно, что вот в этой мастерской зовемся волонтером», - сказала волонтер организации «Сообщество Голубка» Елена Пляскина.

Здесь все любители, технику плетения маскировочных сетей осваивали по видеоурокам. Узор в форме буквы G хорошо держится, не считывается с квадракоптера. Расцветка: конец зимы - ранняя весна в теплом климате. Используются 3-4 цвета.

Тот же узор, та же демисезонная расцветка. Но до передовой от мастерской порядка 8-ми тысяч километров. Каждую массеть волонтеры из Хабаровского края плетут на заказ из зоны боевых действий. Есть стандартные 2 на 3 метра - для укрытия окопов, 6 на 8 - для крупной бронетехники. Некоторые заявки удивляют. Волонтеры не спрашивают, для чего - берутся за любые размеры.

«Были две сети больше, чем футбольное поле. Это были две первые наши сети. Мы плели полтора месяца, на поле раскладывали-складывали. Это было под заказ именно», - рассказала волонтер движения «Дальневосточный тыл» Анастасия Крепко.

Капроновое полотно, четыре ручки по углам. Тактические носилки - незаменимая вещь при эвакуации раненых. Каждое изделие продумано до мелочей. Чтобы носилки всегда были под рукой, сшили чехлы, которые можно крепить к бронежилету.

Жительница Свердловской области Ирина Петракова каждый вечер после работы пропадает на кухне, где занимается высушиванием фруктов и овощей в дегидраторе. Сухие продукты смешиваются строго по рецептуре. Концентрированные полуфабрикаты для бойцов в зоне спецоперации. Картошка, свекла, приправы отмеряются в граммах - готов борщевой набор.

Из ингредиентов можно собрать десяток блюд. Солянка, рассольник, суп грибной, суп-пюре из тыквы, гречневая каша с печенью, кисель. Добавить воды, ждать несколько минут. Ассортимент расширяется, все новое сначала пробуют всей семьей.

«У меня деды воевали на фронте, бабушки тыл поднимали, держали на плечах. И сейчас есть двоюродные братья, которые офицеры. Мы как женщины что можем? Связать, накормить, обогреть», - сказала волонтер Ирина Петракова.

В зону боевых действий хозяйка отправила уже около тысячи порций по-настоящему домашнего питания.