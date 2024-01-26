Расчет ПТРК продемонстрировал точное попадание по противнику в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета ПТРК в зоне специальной военной операции.

Удар оказался точным - об успехе расчета свидетельствовал мощный взрыв, который зафиксировал тепловизор.

В российском оборонном ведомстве заявили, что в результате точной стрельбы противник был уничтожен.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России уничтожили украинских боевиков в районе населенного пункта Берестовое и показали кадры их ликвидации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.