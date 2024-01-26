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Расчет ПТРК продемонстрировал точное попадание по противнику в зоне спецоперации

О точной стрельбе управляемой ракетой свидетельствовал мощный взрыв, попавший на экран тепловизора.
2024-01-26 11:33:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета ПТРК в зоне специальной военной операции. 

Удар оказался точным - об успехе расчета свидетельствовал мощный взрыв, который зафиксировал тепловизор. 

В российском оборонном ведомстве заявили, что в результате точной стрельбы противник был уничтожен. 

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России уничтожили украинских боевиков в районе населенного пункта Берестовое и показали кадры их ликвидации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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