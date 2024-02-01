«Уволенного» из библиотеки кота Маркиза хотят вернуть обратно

Кота Маркиза, которого «уволили» из библиотеки № 248-1 в Строгино из-за жалоб пенсионера, хотят вернуть обратно. Гендиректор Объединения культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа Сергей Конахевич рассказал РИА Новости, что Маркиза собираются поставить на учет в ветеринарную клинику и что ему сделают все нужные документы.

«Нужно его поставить на учет, мы должны договориться с ветеринарной клиникой, чтобы все это завершить. Мы работаем над полным пакетом документов», - сказал Конахевич.

Маркиз - это не единственный кот, живущий в публичном заведении. Москвичи могут встретить кота Бегемота в «Булгаковском доме». Директор музея Наталья Склярова поделилась опытом с библиотекой и посоветовала сотрудникам сделать ветеринарный паспорт.

«Мы очень тепло и дружественно поговорили, я рассказала, какая у нас практика. У кота Бегемота есть ветеринарный паспорт, который отражает все прививки, у него есть ветеринар, он чипирован», - сказала Склярова агентству.

Директор «Булгаковского дома» также посоветовала пообщаться с написавшим жалобу мужчиной и объяснить ему, что кот для посетителей библиотеки опасности не представляет. И на всякий случай лучше убирать животное в другую комнату, когда этот пенсионер будет приходить.

Напомним, что Маркиза хотели утопить, когда он был еще котенком, однако сотрудники московской библиотеки спасли животное. За восемь лет жизни в публичном заведении он стал изюминкой библиотеки и всеобщим любимцем.