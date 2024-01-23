Российские FPV-дроны разгромили украинскую технику в районе Спорного

Операторы FPV-дронов разгромили украинскую технику и позиции в районе Спорного. Кадры ударов публикует Министерство обороны РФ.

На записи видно, как беспилотники на небольшой высоте приближаются к целям и поражают их - в этот момент раздаются взрывы, все вокруг взлетает на воздух, в небо поднимаются клубы серого дыма.

Российские военные в зоне СВО регулярно применяют FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица»). Такие беспилотники оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. Дроны наводятся в нужную точку. Оператор может найти наиболее уязвимое место и направить туда свой дрон-камикадзе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.