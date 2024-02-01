Reuters: Пекин уведомил Киев о возможном ухудшении двусторонних отношений

Дипломатические отношения между Китаем и Украиной могут пострадать из-за того, что Киев объявил более 10 китайских компаний «международными спонсорами войны». Об этом заявили Reuters два высокопоставленных украинских чиновника.

«Посол сказал, что все это (ситуация с черным списком) может негативно отразиться на наших отношениях», - сказал источник издания.

Украина получила предупреждение в январе на встрече китайского посла в Киеве Фань Сяньжуна с высокопоставленными чиновниками страны. Причем Китай не выдвинул Украине условия или какие-либо временные рамки, говорится в публикации.

В список «спонсоров войны» Киев включил 48 компаний по всему миру, 14 из них являются китайскими.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И обсудил украинский кризис с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе телефонного разговора. Дипломаты отметили, что усилия Москвы и Пекина направлены на создание справедливого многополярного порядка в мире.