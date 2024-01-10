Главы МИД России и Китая обсудили украинский кризис и конфликт в секторе Газа

В среду состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И. В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили сотрудничество двух стран. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Сергей Лавров и Ван И подчеркнули особое значение российско-китайского взаимодействия для становления справедливого многополярного миропорядка. Говорилось и о неприятии конфронтационной политики Запада, провокаций и нелегитимных методов.

Также главы МИД отметили сугубо конструктивный, не направленный против третьих стран характер взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках различных объединений.

Кроме того, Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, конфликт в секторе Газа и ситуацию вокруг Корейского полуострова.