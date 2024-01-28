Военнослужащие МТО группировки войск «Восток» показали, как выпекают хлеб

Министерство обороны России опубликовало кадры работы военнослужащих материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Восток», которые занимаются выпечкой хлеба на полевом механизированном хлебозаводе.

«Главное преимущество полевого хлебозавода над стационарным - мы в любой момент можем выдвинуться на новое место, оперативно приступить к выпечке и уже через 12 часов наши войска на передовой будут обеспечены свежим хлебом, который соответствует высоким стандартам», - заявил начальник подвижного хлебозавода Владислав.

Продукция очень востребована в зоне спецоперации. Как бы ни были хороши сухие пайки - свежий хлеб ничем не заменить, поэтому военнослужащие на линии боевого соприкосновения всегда рады отведать буханку свежевыпеченного хлеба из хорошей пшеничной муки.

Основная часть всего производственного процесса автоматизирована, но и от специалистов, занятых выпечкой, требуется сноровка, усердие и ответственность.

«Процесс в принципе не такой уж трудоемкий, мы стараемся делать все очень четко, потому что это полезное дело. Все, кому печем хлеб, остаются довольны. Бойцам на передовой это очень нужно. Как говорится, хлеб всему голова, без хлеба никуда», - рассказал о своей работе пекарь подвижного хлебозавода Денис.

Ранее Минобороны России показало кадры работы бойцов материально-технического обеспечения группировки войск «Запад» на Купянском направлении. Военнослужащие под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.