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Путин спел российский гимн а капелла вместе с детьми из «Движения первых»

Глава государства присоединился к хору поющих детей на съезде «Движение первых».
Ирина Елагина 2024-02-01 17:20:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин вместе с детьми - активистами «Движение первых» спел а капелла российский гимн. Глава государства поддержал многоголосье хора поющих детей на съезде Российского движения детей и молодежи.

Петь гимн на сцене начали дети. Путин по очередь подносил микрофон к каждому из них, а затем и сам присоединился к хору детских голосов на словах «могучая воля, великая слава». Дети исполнили все куплеты гимна РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие в заседании наблюдательного совета «Движения первых» в Пятигорске и обозначил цель этого молодежного объединения.

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