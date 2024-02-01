Путин спел российский гимн а капелла вместе с детьми из «Движения первых»

Владимир Путин вместе с детьми - активистами «Движение первых» спел а капелла российский гимн. Глава государства поддержал многоголосье хора поющих детей на съезде Российского движения детей и молодежи.

Петь гимн на сцене начали дети. Путин по очередь подносил микрофон к каждому из них, а затем и сам присоединился к хору детских голосов на словах «могучая воля, великая слава». Дети исполнили все куплеты гимна РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие в заседании наблюдательного совета «Движения первых» в Пятигорске и обозначил цель этого молодежного объединения.