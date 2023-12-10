Только вперед: чем живут юнармейцы, которые «слетелись» в Москву ко Дню Героев Отечества

За семь лет Юнармия, созданная по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу, объединила почти полтора миллиона школьников.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Вектор движения - только вперед. Президент России Владимир Путин обозначил его и заседании наблюдательного совета «Движения первых» в Пятигорске в центре знаний «Машук». Сейчас в России происходит своеобразный ренессанс, возрождение, но только на современном уровне молодежных организаций, которые были популярны раньше. Но есть и принципиально новое движение - Юнармия. В каждом регионе у нее есть свой штаб и своя клятва. Это детище Министерства обороны. Елизавета Пронина о том, чего стоит слово юнармейца.

Свою клятву юнармейцы дают в Центральном музее Вооруженных сил. Военный оркестр, рота Почетного караула Преображенского полка. В юнармейцы можно с восьми лет. Москвичу Аюке Чимидову - 10. Его отец сражается в зоне специальной военной операции. Первое фото, конечно, ему.

«Отправим папе, чтобы он мной гордился и радовался», - сказал юнармеец Аюка Чимидов.

Ярослав Мешалкин - уже опытный юнармеец, поступил в Михайловский кадетский корпус, а это прямой путь в Михайловскую артиллерийскую академию.

«Юнармия - это больше военная подготовка. К нам приезжают курсанты с училища - сборка, разборка автоматов, строевая, тактическая, огневая подготовка», - рассказал юнармеец, кадет Михайловского кадетского корпуса Ярослав Мешалкин.

Отличительные знаки юнармейцев - красный берет с эмблемой движения - орлом и звездой и форма песочного цвета . В День Героев Отечества самое большое патриотическое движение страны проводит свой слет. Для мальчишек и девчонок со всей страны главное событие здесь напутствие Владимира Путина.

«Ваше движение создано для того, чтобы объединить ребят неравнодушных к своей стране ее истории и культуре. Всегда готовы приносить пользу людям, быть сопричастными к своей судьбе. И то, что свой Всероссийский слет вы проводите в День Героев Отечества, - это символично и правильно. Энергичного, целеустремленно вы помогаете волонтерам и поисковикам. Заботитесь о старшем поколении. Словом и делом поддерживаете тех, кто нуждается в помощи», - отметил президент России Владимир Путин.

Юнармия создана по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу в январе 2016 года. В ее рядах почти полтора миллиона школьников. За это время многие юнармейцы стали армейцами, и сейчас сражаются в зоне СВО.

«Даже на боевом мундире, ребята сегодня воюют в зоне СВО, стали офицерами, контрактниками - они не снимают значки Юнармии, для них это очень дорого. И мы сейчас поговорили с ребятами, сказали, что член движения это до 18 лет, участники движения - после 18», - рассказал первый заместитель начальника Главного Штаба Юнармия Виктор Кауров.

Ребята считают своим долгом поддерживать всех участников СВО. Пишут им письма с добрыми пожеланиями, собирают подарки для солдат. Делают блиндажные свечи и юнармейские талисманы, плетут маск-сети, стараются найти как можно больше желающих помочь нашим ребятам на передовой.

В центре «Авангард» открыли памятник-напоминание. Это фрагмент обрушенной стены школы в Донецке, со следами осколков от снарядов. В монумент поместили гильзы с землей с памятных мест Донбасса. Юнармейцы помогали его создавать.

«Мы долго шли к тому, чтобы найти фрагмент школы, из ДНР, это было непросто привезти его сюда, конкурс на то, как выглядеть будет форма архитектурная, потом искали, кто захочет поучаствовать из ребят в открытии, собрать землю у себя в городах, мне кажется все получилось», - рассказала директор АНО «Авангард» Дарья Борисова.

В «Авангарде» у юнармейцев проходят сборы по начальной военной подготовке. В движении четыре направления: Юнфлот, Юнавиа, Юнтех и Юнкоры.

«В преддверии Дня Героев Отечества наши воины получили от вас тысячи писем, которые поддерживают их уверенность в скорейшей победе. Спасибо вам за неравнодушие, тепло и искренность, которыми отмечены ваши дела. Уверен, что судьбы и подвиги героев послужат для каждого из вас примером истинного патриотизма и образцом служения Отечеству», - отметил заместитель министра обороны Российской Федерации Виктор Горемыкин.

Самым главным событием вечера стал телемост с бойцами, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Такой телемост провели в центральном академическом театре Российской Армии.

На кадрах - зрительный зал, полторы тысячи юнармейцев. Для них выступают кумиры миллионов, самые главные исполнители патриотической песни. Из этого же зала ребята провели телемост с бойцами в зоне СВО и уже скоро отправятся в свои регионы и поделятся впечатлениями со своими друзьями.