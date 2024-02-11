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Советник Орбана рассказал об угрозах ЕС поставить экономику Венгрии на колени

По словам Балажа Орбана, такой подход является «де-факто политическим изнасилованием».
Максим Крюков 2024-02-11 06:58:01
© Фото: IMAGO photonews.at Georges Schne Global Look Press

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что лидеры стран - членов Европейского союза в разговоре с Виктором Орбаном открыто угрожали навредить экономике страны в случае отказа Будапешта одобрить финансовую помощь Киеву.

«Когда главы государств и правительств ЕС говорили по телефону с премьер-министром Орбаном, они открыто озвучили ему именно эту угрозу», - приводит его слова австрийская газета Exxpress.

Он добавил, что подобные методы являются «де-факто политическим изнасилованием». Балаж Орбан отметил, что экономика Венгрии «достаточно сильна», а Будапешт дал понять, что не боится угроз.

Кроме того, в интервью изданию политический советник главы венгерского кабмина назвал ошибкой нежелание Запада вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта на Украине. Орбан также считает, что «Евросоюз, который предоставляет безоговорочную финансовую помощь стране, не входящей в ЕС, не воспринимает себя всерьез».

Ранее министр иностранных дел республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт не принимал и не будет принимать участие в поставках оружия Украине. По его словам, венгерские власти убеждены, что от военной помощи Киеву зависит продолжительность боевых действий на Украине и масштабы разрушений и жертв.

#евросоюз #Венгрия #Виктор Орбан #давление #угрозы #Балаж Орбан
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