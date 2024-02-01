IT-эксперт Синяков рассказал, как изменится работа «Госуслуг» после внедрения ИИ

Технология ChatGPT отличается от обычного телефонного робота тем, что с ней можно вести осмысленный диалог. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков.

Сегодня глава минцифры Максут Шадаев сообщил о планах внедрить российский аналог ChatGPT на «Госуслугах» в 2024 году для консультаций россиян. Технологию внедрят в уже работающего Робота Макса, который сейчас помогает пользователям найти на портале то, что они ищут.

IT-эксперт Павел Синяков назвал это решение перспективным и предположил, как оно будет реализовано.

«Наверное это будет так, что если машина понимает, что, что-то идет не так, то она будет говорить "давайте я вас переключу на оператора" и все. Операторов, скорее всего, не отменят. Чем интересен именно AI (Искусственный интеллект - Прим. Ред.), что он не просто робот, который говорит "нажмите один, нажмите два", а здесь вы можете простым человеческим языком ему что-то объяснить и он вас поймет, если там будут ключевые слова», - рассказал эксперт.

В качестве примеров ключевых запросов Синяков назвал то, с чем обычно россияне обращаются к «Госуслугам» - оформление свидетельства на право собственности, регистрацию автомобиля и другие.

«Задача тех, кто будет учить эту машину, как раз вводить синонимы. Это же база. Программа обучаемая. Будут какие-то синонимы, можно уточнить запрос. Плюс в том, что эта штука ведет осмысленный диалог», - отметил IT-эксперт.

IT-эксперт резюмировал, что работа искусственного интеллекта это, как общение с живым человеком, при этом все зависит от того, кто и с каким качеством будет его настраивать.